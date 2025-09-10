Топ-дипломат ЕС: все указывает на то, что дроны РФ полетели в Польшу неслучайно

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас после налета дронов РФ на Польшу заявила об умышленном и серьезном нарушении воздушного пространства государства Евросоюза со стороны России.

Об этом Каллас написала в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила, что прошлой ночью в Польше "мы стали свидетелями самого серьезного нарушения европейского воздушного пространства со стороны России с начала войны". "Все указывает на то, что это было преднамеренным, а не случайным", – подчеркнула она.

Каллас отметила, что находится на связи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой МИД Польши Радославом Сикорским, и что "ЕС полностью солидарен с Польшей".

"Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы", – добавила Каллас.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

Ранее в среду глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Сибига также заявил, что слабый ответ на вторжение российских дронов в Польшу спровоцирует Россию еще больше.