Суд ЄС підтвердив санкції проти російської IT-компанії із ліцензією ФСБ

Суд загальної юрисдикції Євросоюзу підтвердив санкції проти Positive Group PAO – компанії, що працює в російському IT-секторі з ліцензією, виданою внутрішніми спецслужбами РФ.

Про це "Європравді" у середу повідомила пресслужба Суду.

У відповідь на агресію Росії проти України у 2022 році Європейський Союз ухвалив низку обмежувальних заходів. У 2023 році Рада ЄС ухвалила рішення, яким розширила критерії, за якими такі заходи можуть застосовуватися до осіб чи організацій.

Новий критерій ("IT-критерій") передбачав замороження коштів та економічних ресурсів компаній, що працюють у російському IT-секторі та мають ліцензію, яку видає Центр ліцензування, сертифікації та захисту державної таємниці ФСБ РФ, або ж ліцензію на "зброю та військову техніку", яку видає Міністерство промисловості та торгівлі РФ.

Саме на цій підставі Positive Group PAO було внесено до списків осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, у червні 2023 року. Її залишили у цих списках також у вересні 2023 року, а також у березні та вересні 2024 року.

Positive Group PAO, що входить до російського холдингу, який об’єднує AO Pozitiv Tekhnolodzhiz, працює у сфері IT та кібербезпеки й має ліцензію, видану ФСБ.

Positive Group PAO вимагала скасування рішення про включення та подальше збереження своєї назви у цих списках. У винесеному сьогодні рішенні Суд відхилив позов.

Серед іншого, Суд пояснив, що "ІТ-критерій" відповідає принципам передбачуваності та правової визначеності, є необхідним для посилення тиску на російську владу та не становить непропорційного втручання у свободу ведення бізнесу.

"Рада (ЄС) могла обґрунтовано вважати, що втручання, яке випливає з цього критерію, є доцільним і необхідним для посилення тиску на Росію", – вважають у Суді.

