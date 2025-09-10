Суд ЕС подтвердил санкции против российской IT-компании с лицензией ФСБ

Суд общей юрисдикции Евросоюза подтвердил санкции против Positive Group PAO – компании, работающей в российском IT-секторе с лицензией, выданной внутренними спецслужбами РФ.

Об этом "Европравде" в среду сообщила пресс-служба Суда.

В ответ на агрессию России против Украины в 2022 году Европейский Союз принял ряд ограничительных мер. В 2023 году Совет ЕС принял решение, которым расширил критерии, по которым такие меры могут применяться к лицам или организациям.

Новый критерий ("IT-критерий") предусматривал замораживание средств и экономических ресурсов компаний, работающих в российском IT-секторе и имеющих лицензию, выдаваемую Центром лицензирования, сертификации и защиты государственной тайны ФСБ РФ, или же лицензию на "оружие и военную технику", выдаваемую Министерством промышленности и торговли РФ.

Именно на этом основании Positive Group PAO была внесена в списки лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры, в июне 2023 года. Ее оставили в этих списках также в сентябре 2023 года, а также в марте и сентябре 2024 года.

Positive Group PAO, входящая в российский холдинг, объединяющий AO Pozitiv Tekhnolodzhiz, работает в сфере IT и кибербезопасности и имеет лицензию, выданную ФСБ.

Positive Group PAO требовала отмены решения о включении и дальнейшем сохранении своего названия в этих списках. В вынесенном сегодня решении Суд отклонил иск.

Среди прочего, Суд пояснил, что "ИТ-критерий" соответствует принципам предсказуемости и правовой определенности, необходим для усиления давления на российские власти и не представляет собой непропорциональное вмешательство в свободу ведения бизнеса.

"Совет (ЕС) мог обоснованно считать, что вмешательство, вытекающее из этого критерия, является целесообразным и необходимым для усиления давления на Россию", – считают в Суде.

Напомним, США предлагают до $6 млн за информацию о лидерах российской криптобиржи.

Также США предлагали $2,5 млн за информацию о хакере из Беларуси.