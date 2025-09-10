Макрон звернувся до Росії після нальоту дронів на Польщу
Французький президент Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом "припинити небезпечну ескалацію" після безпрецедентного вторгнення російських дронів до Польщі.
Як пише "Європейська правда", про це Макрон заявив у середу в соцмережі Х у заяві, зробленій, зокрема, і польською мовою.
Макрон оцінив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час нападу Росії на Україну як "неприйнятне" та висловив "найрішучіше" засудження.
"Закликаю Росію припинити цю небезпечну ескалацію", – написав французький президент.
Він висловив повну солідарність з польським народом та його урядом та анонсував розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Ми не підемо на жодні компроміси в питаннях безпеки союзників", – запевнив Емманюель Макрон.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.
Також Туск заявив, що відбулась "провокація великого масштабу", але причин для паніки немає.
У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.