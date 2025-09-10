Макрон обратился к России после налета дронов на Польшу

Французский президент Эмманюэль Макрон обратился к России с призывом "прекратить опасную эскалацию" после беспрецедентного вторжения российских дронов в Польшу.

Как пишет "Европейская правда", об этом Макрон заявил в среду в соцсети Х в заявлении, сделанном, в частности, и на польском языке.

Макрон оценил вторжение российских дронов в польское воздушное пространство во время нападения России на Украину как "неприемлемое" и выразил "решительное" осуждение.

"Призываю Россию прекратить эту опасную эскалацию", – написал французский президент.

Он выразил полную солидарность с польским народом и его правительством и анонсировал разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Мы не пойдем ни на какие компромиссы в вопросах безопасности союзников", – заверил Эмманюэль Макрон.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

Также Туск заявил, что произошла "провокация большого масштаба", но причин для паники нет.

В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.