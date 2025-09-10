Прем’єр Британії прокоментував безпрецедентне порушення Росією простору держави НАТО

Прем’єр Британії Кір Стармер назвав вторгнення російських дронів у Польщу "глибоко тривожним", а дії Росії – "нерозсудливими".

Реакцію Стармера на безпрецедентне порушення польського авіапростору наводить Sky News, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Великої Британії також назвав сьогоднішню атаку РФ на Україну "варварською".

"Це був надзвичайно необдуманий крок Росії, який лише нагадує нам про відверте нехтування миром з боку президента Путіна та постійні бомбардування, яким щодня піддаються невинні українці", – сказав він.

Стармер додав, що він зв'язався з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, "щоб чітко висловити нашу підтримку Польщі".

"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс", – сказав він.

"Разом з нашими партнерами – і завдяки нашому лідерству в "коаліції рішучих" – ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", – додав Стармер.

Французький президент Емманюель Макрон звернувся до Росії із закликом "припинити небезпечну ескалацію" після безпрецедентного вторгнення російських дронів до Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що країна звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів уночі 10 вересня.

У НАТО не розглядають вторгнення російських дронів на територію Польщі цієї ночі як напад на державу-члена Альянсу.