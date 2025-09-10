Премьер Британии прокомментировал беспрецедентное нарушение РФ пространства страны НАТО
Премьер Великобритании Кир Стармер назвал вторжение российских дронов в Польшу "глубоко тревожным", а действия России – "неразумными".
Реакцию Стармера на беспрецедентное нарушение польского авиапространства приводит Sky News, сообщает "Европейская правда".
Премьер-министр Великобритании также назвал сегодняшнюю атаку РФ на Украину "варварской".
"Это был чрезвычайно необдуманный шаг России, который лишь напоминает нам об откровенном пренебрежении миром со стороны президента Путина и постоянных бомбардировках, которым ежедневно подвергаются невинные украинцы", – сказал он.
Стармер добавил, что он связался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, "чтобы четко выразить нашу поддержку Польши".
"Я искренне благодарю НАТО и польские вооруженные силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс", – сказал он.
"Вместе с нашими партнерами – и благодаря нашему лидерству в "коалиции решительных" – мы будем продолжать усиливать давление на Путина, пока не будет установлен справедливый и длительный мир", – добавил Стармер.
Французский президент Эмманюэль Макрон обратился к России с призывом "прекратить опасную эскалацию" после беспрецедентного вторжения российских дронов в Польшу.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что страна обращается к союзникам по НАТО для консультаций в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора после вторжения российских дронов ночью 10 сентября.
В НАТО не рассматривают вторжение российских дронов на территорию Польши этой ночью как нападение на государство-члена Альянса.