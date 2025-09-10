У МВС Польщі пояснили запізніле попередження про дрони небажанням лякати людей

У ніч нальоту російських дронів на Польщу урядовий центр безпеки надіслав повідомлення для поляків, що живуть біля кордону з Україною, лише після 7 години ранку – у МВС Польщі пояснили, чому це сталось із запізненням.

Про це йдеться у публікації видання Niezalezna, пише "Європейська правда".

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька пояснила, чому попередження про небезпеку надіслали аж вранці, хоча порушення авіапростору відбулось раніше уночі – і її слова шокували навіть журналістів, присутніх на пресконференції.

"Завжди повідомлення Урядового центру безпеки видається і рішення про відправлення такого повідомлення приймається в ситуації, коли є загроза життю і здоров'ю. Уявіть собі, що ми відправляємо повідомлення мешканцям о 2-3 ночі. Чи замислювалися ви, якою могла б бути реакція половини суспільства, де не було необхідності тікати, евакуюватися, виходити з дому?" – сказала речниця.

Таке повідомлення, додала Галецька, у частини мешканців викликало б паніку і надмірну реакцію під впливом емоцій.

Далі вона заявила, що сама, якби отримала таке попередження, подумала б, що потрібно пакувати дітей і тікати з країни.

Прем’єр Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. Всього збили три апарати, які ідентифікували як безпосередню загрозу.

Також Туск заявив, що відбулась "провокація великого масштабу", але причин для паніки немає.

За підсумками безпрецедентного порушення свого повітряного простору Польща задіює статтю 4 Договору про НАТО.