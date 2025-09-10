В МВД Польши объяснили запоздалое предупреждение о дронах нежеланием пугать людей

В ночь налета российских дронов на Польшу правительственный центр безопасности прислал сообщение для поляков, живущих у границы с Украиной, только после 7 часов утра – в МВД Польши объяснили, почему это произошло с опозданием.

Об этом говорится в публикации издания Niezalezna, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая объяснила, почему предупреждение об опасности прислали только утром, хотя нарушение авиапространства произошло раньше ночью – и ее слова шокировали даже журналистов, присутствующих на пресс-конференции.

"Всегда сообщение Правительственного центра безопасности выдается и решение об отправке такого сообщения принимается в ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью. Представьте себе, что мы отправляем сообщение жителям в 2-3 ночи. Задумывались ли вы, какой могла бы быть реакция половины общества, где не было необходимости бежать, эвакуироваться, выходить из дома?" – сказала пресс-секретарь.

Такое сообщение, добавила Галецкая, у части жителей вызвало бы панику и чрезмерную реакцию под влиянием эмоций.

Далее она заявила, что сама, если бы получила такое предупреждение, подумала бы, что нужно паковать детей и бежать из страны.

Премьер Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. Всего сбили три аппарата, которые идентифицировали как непосредственную угрозу.

Также Туск заявил, что произошла "провокация большого масштаба", но причин для паники нет.

По итогам беспрецедентного нарушения своего воздушного пространства Польша задействует статью 4 Договора о НАТО.