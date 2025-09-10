Рютте считает, что союзники НАТО успешно справились с атакой дронов РФ на Польшу

Генсек НАТО Марк Рютте оценил действия союзников по НАТО в ответ на российскую атаку дронов на Польшу как "успешное" обеспечение защиты государства-члена Альянса.

Об этом он сказал в среду, выступая с заявлением о вторжении российских дронов в Польшу, сообщает "Европейская правда".

Рютте сообщил, что вместе с Польшей в операции по реагированию на вторжение беспилотников участвовали несколько союзников. Среди них были польские F-16, нидерландские F-35, итальянские AWACS, многоцелевые транспортные самолеты-заправщики НАТО и немецкие Patriot.

"Я считаю, что то, что мы увидели прошлой ночью, было очень успешной реакцией НАТО и союзников, включая, конечно, саму Польшу, а также Нидерланды, Италию и Германию, всех, кто был вовлечен. И я действительно впечатлен", – сказал генсек НАТО.

Он добавил, что, конечно, "мы всегда должны быть на шаг впереди".

"Но я считаю, что прошлая ночь показала, что мы способны защитить каждый сантиметр территории НАТО, включая, конечно, ее воздушное пространство", – заявил генсек НАТО.

Рютте также отказался четко оценить атаку дронов РФ на Польшу, но пообещал защиту "каждого сантиметра" территории НАТО.

Премьер Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

Семь беспилотников найдены в Польше после ночной атаки России, также были найдены остатки одной ракеты.