Гегсет: США не прагнуть конфлікту з Китаєм, але захищатимуть свої інтереси

Міністр оборони США Піт Гегсет дав зрозуміти своєму китайському колезі Донгу Цзюню, що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, але захищатимуть свої інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомив у середу, 10 вересня, представник Пентагону, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Речник Пентагону Шон Парнелл прокоментував телефонну розмову Гегсета та Донгу. Він зазначив, що "міністр війни" США "чітко дав зрозуміти", що Сполучені Штати не прагнуть конфлікту з Китаєм, а "також не переслідують мети зміни режиму КНР".

"Водночас він відверто зазначив, що США мають життєво важливі інтереси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який є пріоритетним театром дій, і будуть рішуче захищати ці інтереси", – сказав він.

За його словами, розмова була "відвертою і конструктивною", і Гегсет та китайський міністр домовилися про проведення додаткових обговорень.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп під час розмови з учасниками засідання "коаліції рішучих" заявив, що Європа має зовсім припинити купувати російську нафту і почати економічний тиск на Китай, щоб посприяти миру в Україні.

Також він заявив про втрату Індії і Росії на користь Китаю.