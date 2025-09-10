Хегсет: США не хотят конфликта с Китаем, но будут защищать свои интересы

Министр обороны США Пит Хегсет дал понять своему китайскому коллеге Донгу Цзюню, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, но будут защищать свои интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Об этом сообщил в среду, 10 сентября, представитель Пентагона, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Представитель Пентагона Шон Парнелл прокомментировал телефонный разговор Хегсета и Донгу. Он отметил, что "министр войны" США "четко дал понять", что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, а "также не преследуют цели изменения режима КНР".

"В то же время он откровенно отметил, что США имеют жизненно важные интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который является приоритетным театром действий, и будут решительно защищать эти интересы", – сказал он.

По его словам, разговор был "откровенным и конструктивным", и Хегсет и китайский министр договорились о проведении дополнительных обсуждений.

Напомним, недавно Дональд Трамп во время разговора с участниками заседания "коалиции решительных" заявил, что Европа должна совсем прекратить покупать российскую нефть и начать экономическое давление на Китай, чтобы помочь миру в Украине.

Также он заявил о потере Индии и России в пользу Китая.