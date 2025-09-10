Укр Рус Eng

На півдні Франції стався напад з ножем у школі, постраждали двоє людей

Новини — Середа, 10 вересня 2025, 16:50 — Марія Ємець

На півдні Франції внаслідок нападу з ножем у коледжі садівництва постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Інцидент стався вдень 10 вересня у південному місті Антіб, що на Лазурному узбережжі між Ніццою і Каннами.

 За попередніми даними від джерел у поліції, молодий чоловік, озброєний ножем, зайшов на територію навчального закладу і поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю. 

Викладачка отримала серйозне поранення, проте без загрози для життя; дівчина – незначні ушкодження. 

18-річний нападник – колишній учень коледжу. Інформації про конкретні його мотиви поки немає. 

Міністерка сільського господарства Франції оголосила, що у зв’язку з інцидентом вирушає на місце подій. 

Перед цим стало відомо про затримання ще двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт – на додачу до хлопця, затриманого минулого тижня. 

Нагадаємо, також у Франції 10 вересня проходять масові демонстрації та блокади доріг. Через інциденти під час цих протестів затримали вже понад 200 людей.

