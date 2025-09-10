На півдні Франції стався напад з ножем у школі, постраждали двоє людей

На півдні Франції внаслідок нападу з ножем у коледжі садівництва постраждали двоє людей.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень 10 вересня у південному місті Антіб, що на Лазурному узбережжі між Ніццою і Каннами.

За попередніми даними від джерел у поліції, молодий чоловік, озброєний ножем, зайшов на територію навчального закладу і поранив двох людей – 52-річну викладачку і 16-річну ученицю.

Викладачка отримала серйозне поранення, проте без загрози для життя; дівчина – незначні ушкодження.

18-річний нападник – колишній учень коледжу. Інформації про конкретні його мотиви поки немає.

Міністерка сільського господарства Франції оголосила, що у зв’язку з інцидентом вирушає на місце подій.

Перед цим стало відомо про затримання ще двох підлітків, які могли готувати ісламістський теракт – на додачу до хлопця, затриманого минулого тижня.

Нагадаємо, також у Франції 10 вересня проходять масові демонстрації та блокади доріг. Через інциденти під час цих протестів затримали вже понад 200 людей.