На юге Франции произошло нападение с ножом в школе, пострадали два человека

На юге Франции в результате нападения с ножом в колледже садоводства пострадали два человека.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем 10 сентября в южном городе Антиб, что на Лазурном побережье между Ниццей и Каннами.

По предварительным данным от источников в полиции, молодой человек, вооруженный ножом, зашел на территорию учебного заведения и ранил двух человек – 52-летнюю преподавательницу и 16-летнюю ученицу.

Преподавательница получила серьезное ранение, однако без угрозы для жизни; девушка – незначительные повреждения.

18-летний нападавший – бывший ученик колледжа. Информации о конкретных его мотивах пока нет.

Министр сельского хозяйства Франции объявила, что в связи с инцидентом отправляется на место событий.

Перед этим стало известно о задержании еще двух подростков, которые могли готовить исламистский теракт – в дополнение к парню, задержанному на прошлой неделе.

Напомним, также во Франции 10 сентября проходят массовые демонстрации и блокады дорог. Из-за инцидентов во время этих протестов задержали уже более 200 человек.