У Франції – понад 200 арештів під час масштабних протестів

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про понад 200 арештів під час демонстрацій проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень.

У середу, 10 вересня, в Парижі та інших містах Франції протестувальники блокували дороги, підпалювали багаття і часом вступали в сутички з поліцією в спробі "заблокувати все" в гніві проти політичного класу і запланованих бюджетних скорочень.

Відтак у МВС країни заявило про 250 арештів у перші години демонстрацій.

Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайло заявив, що в місті Ренн було підпалено автобус.

На південному заході країни, як зазначається, пожежа пошкодила електричні кабелі, що призвело до зупинки руху поїздів на одній лінії та перебоїв у русі на іншій, повідомили урядові транспортні органи.

Демонстрації відбулися під час політичних потрясінь: через два дні після того, як парламент відправив у відставку прем'єр-міністра Франсуа Байру через його плани приборкати стрімко зростаючий борг країни.

У вівторок, 9 вересня, президент Емманюель Макрон призначив свого п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки, обравши близького союзника Себастьяна Лекорню, що обурило лівих політиків.