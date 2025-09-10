Министерство внутренних дел Франции объявило о более 200 арестах во время демонстраций против политического класса и запланированных бюджетных сокращений.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

В среду, 10 сентября, в Париже и других городах Франции протестующие блокировали дороги, поджигали костры и порой вступали в столкновения с полицией в попытке "заблокировать все" в гневе против политического класса и запланированных бюджетных сокращений.

Фото: AP

В МВД страны заявило о 250 арестах в первые часы демонстраций.

Министр внутренних дел Брюно Ретайло заявил, что в городе Ренн подожгли автобус.

Фото: AP

На юго-западе страны, как отмечается, пожар повредил электрические кабели, что привело к остановке движения поездов на одной линии и перебоям в движении на другой, сообщили правительственные транспортные органы.

Фото: AP

Демонстрации произошли во время политических потрясений: через два дня после того, как парламент отправил в отставку премьер-министра Франсуа Байру из-за его планов обуздать стремительно растущий долг страны.

Во вторник, 9 сентября, президент Эмманюэль Макрон назначил своего пятого премьер-министра менее чем за два года, выбрав близкого союзника Себастьяна Лекорню, что возмутило левых политиков.