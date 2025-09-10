Трамп поговорит с Навроцким после падения дронов в Польше

Президент США Дональд Трамп планирует поговорить с польским визави Каролем Навроцким после того, как на территории Польши упали российские дроны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVP, об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

В Белом доме сказали, что разговор президентов США и Польши состоится в среду, но не уточнили других подробностей.

"Президент Трамп и Белый дом следят за сообщениями из Польши. Президент Трамп планирует сегодня поговорить с президентом Навроцким", – сказал чиновник.

Разговор лидеров состоится после того, как российские дроны вторглись в воздушное пространство Польши во время очередного массированного обстрела Украины.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки по меньшей мере семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны.

А представитель польского правительства заявил, что НАТО применил статью 4 Североатлантического договора на фоне атаки российских дронов на территорию страны.