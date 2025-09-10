Прем’єр Канади назвав російські дрони в Польщі "ескалацією"

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні назвав вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі "безрозсудним і ескалаційним".

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Прем’єр Канади засудив вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі. Він назвав цю подію "безрозсудною та ескалаційною", а також заявив, що Оттава тісно координує свої дії з союзниками по НАТО.

Також Карні заявив, що цей інцидент показав необхідність посилення тиску на очільника Кремля Владіміра Путіна з метою припинення війни в Україні.

"Ми будемо пильно стежити за спробами Росії розширити і продовжити конфлікт з Україною. Путін вкотре демонструє свою повну зневагу до шляху миру", – сказав він.

Нагадаємо, після ночі масованого російського обстрілу України в Польщі знайшли уламки щонайменше семи безпілотників та залишки однієї ракети.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

Раніше стало відомо, що відбудеться розмова президентів США та Польщі Дональда Трампа з Каролем Навроцьким.