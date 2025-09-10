Премьер Канады назвал российские дроны в Польше "эскалацией"

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши "безрассудным и эскалационным".

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Премьер Канады осудил вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Он назвал это событие "безрассудным и эскалационным", а также заявил, что Оттава тесно координирует свои действия с союзниками по НАТО.

Также Карни заявил, что этот инцидент показал необходимость усиления давления на главу Кремля Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине.

"Мы будем внимательно следить за попытками России расширить и продолжить конфликт с Украиной. Путин в очередной раз демонстрирует свое полное пренебрежение к пути мира", – сказал он.

Напомним, после ночи массированного российского обстрела Украины в Польше нашли обломки как минимум семи беспилотников и остатки одной ракеты.

Представитель польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, предусматривающую консультации.

Ранее стало известно, что состоится разговор президентов США и Польши Дональда Трампа с Каролем Навроцким.