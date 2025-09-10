ЄС пропонує створити на Кіпрі хаб для гасіння лісових пожеж

Європейська комісія хоче створити регіональний центр пожежогасіння на Кіпрі, який також міг би допомагати в боротьбі з великими лісовими пожежами країнам Близького Сходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала у щорічному зверненні до Європейського парламенту в середу.

Голова Єврокомісії нагадала про сезон лісових пожеж у ЄС, який став одним з найгірших за останні роки, і закликала створити нові інструменти для боротьби з цими стихійними лихами.

"Саме тому ми запропонуємо створити новий європейський центр пожежогасіння на Кіпрі, який також міг би надавати підтримку нашим регіональним сусідам", – додала вона.

Фон дер Ляєн не надала конкретних деталей щодо того, як буде функціонувати центр на Кіпрі та якими ресурсами він буде володіти.

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс, коментуючи оголошення голови Єврокомісії на Х, назвав його "надзвичайно важливим" для регіону.

У липні Кіпр зазнав однієї з найгірших лісових пожеж за останні роки, в результаті якої загинули двоє літніх людей, а також були зруйновані сотні будинків.

Під час цьогорічного сезону лісових пожеж у Європейському Союзі були випалені площі в понад 1 мільйон гектарів.