ЕС предлагает создать на Кипре хаб для тушения лесных пожаров

Европейская комиссия хочет создать региональный центр пожаротушения на Кипре, который также мог бы помогать в борьбе с крупными лесными пожарами странам Ближнего Востока.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в ежегодном обращении к Европейскому парламенту в среду.

Глава Еврокомиссии напомнила о сезоне лесных пожаров в ЕС, который стал одним из худших за последние годы, и призвала создать новые инструменты для борьбы с этими стихийными бедствиями.

"Именно поэтому мы предложим создать новый европейский центр пожаротушения на Кипре, который также мог бы оказывать поддержку нашим региональным соседям", – добавила она.

Фон дер Ляйен не предоставила конкретных деталей о том, как будет функционировать центр на Кипре и какими ресурсами он будет располагать.

Президент Кипра Никос Христодулидис, комментируя заявление главы Еврокомиссии на Х, назвал его "чрезвычайно важным" для региона.

В июле Кипр пережил один из самых страшных лесных пожаров за последние годы, в результате которого погибли два пожилых человека, а также были разрушены сотни домов.

Во время нынешнего сезона лесных пожаров в Европейском Союзе были выжжены площади в более 1 миллиона гектаров.