У Москві прокоментували появу російських БпЛА над Польщею

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", пише "Європейська правда".

Речник правителя Росії Дмитрій Пєсков ухилився від коментарів стосовно інциденту, заявивши, що це у компетенції російського Міноборони.

"Керівництво ЄС і НАТО щоденно звинувачують Росію у провокаціях, найчастіше – навіть не намагаючись навести хоч якісь аргументи", – сказав він на питання про звинувачення на адресу Москви.

У Міноборони РФ заявили, що "об’єктів для ураження на території Польщі не планувалося", та що "максимальна дальність польоту застосованих під час удару російських БПЛА, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів".

Також там додали, що відкриті для консультацій з Міністерством оборони Польщі.

Нагадаємо, у Польщі знайшли уламки семи безпілотників після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА, деякі з них залетіли вглиб території країни на понад 250 кілометрів.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.