ЗМІ: до Польщі могло залетіти понад 20 російських БпЛА

Вночі 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіли понад 20 російських безпілотників, ймовірно всього 23.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Неофіційно з журналістами поділилися, що порушень повітряного простору було навіть більше, аніж наразі підтвердив прем’єр Дональд Туск, який сказав про 19 випадків.

За словами джерел, йдеться про більш як два десятки БпЛА, найімовірніше – 23 апарати типу "Шахед", з яких ті, що ідентифікували як загрозу, були збиті.

У публікації повторюють деталі про відбиття атаки, які раніше з’явились у матеріалах Reuters – щодо залучення патрулюючих у Польщі нідерландських F35 та німецьких систем Patriot в аеропорту Жешува, які своїми радарами відстежували цілі. Також у зоні "полювання" на БпЛА бачили польські гелікоптери.

Також неофіційно повідомляють, що на цей час знайшли вже сім російських дронів і "рештки невідомої ракети" – втім, невідомо, чи вона залетіла до Польщі під час цієї атаки, чи колись раніше. Один з безпілотників зруйнував дах приватного будинка і пошкодив авто.

У зв’язку з нічними подіями Польща звертається до союзників по НАТО для консультацій відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.