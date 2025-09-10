В Польше нашли обломки уже 10 российских БПЛА, залетевших в страну прошлой ночью

Вечером 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В Министерстве внутренних дел и администрации Польши сообщили, что по состоянию на 15:00 по польскому времени нашли обломки уже десяти БПЛА из тех, что залетели в воздушное пространство страны ночью 10 сентября.

Большинство обломков нашли на территории Люблинского воеводства, граничащего с Волынской областью Украины и Беларусью – в населенных пунктах Чоснувка и Заблоче-Колония (возле города Бяла Подляска), Чесники (возле Замостья), Вирики и Великий Лан (возле Влодавы), Кшивоверская Колония и Выгалев (возле города Парчев).

Кроме того, остатки БПЛА были найдены в Мнишкуве к юго-востоку от Лодзи и в Олесно возле Эльблонга, что на севере страны недалеко от Гданьска. От последних до восточных границ Польши – более 200 километров.

Также сообщали об обнаруженных обломках ракеты на территории Люблинского воеводства, однако неизвестно, попала ли она в страну во время сегодняшней атаки или раньше. Один из беспилотников разрушил крышу частного дома и повредил автомобиль.

На месте находок работают специализированные службы и сотрудники прокуратуры.

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БПЛА.

Спикер польского правительства заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает консультации.

В Москве в первых комментариях относительно беспилотников над Польшей заговорили о "провокациях" и заявили, что РФ не собиралась атаковать Польшу, а беспилотники, примененные против Украины, якобы не имели достаточной дальности для этого.