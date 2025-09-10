Глава МЗС Словаччини: хочу вірити, що дрони, які впали в Польщі, мали опинитись в Україні

Словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар назвав падіння дронів у Польщі ескалацією та висловив сподівання, що ці дрони "мали опинитись на території України".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TASR.

У розмові з журналістами перед засіданням уряду Словаччини в середу Бланар назвав порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками серйозним погіршенням та ескалацією ситуації.

"Ми висловлюємо свою абсолютну солідарність і водночас підтримуємо консультації, які Польща розпочала відповідно до статті 4 НАТО", – сказав він.

Головний дипломат Словаччини закликав до мирних переговорів, які розпочав президент США Дональд Трамп, та до встановлення миру.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які проникли на територію Польщі, були безпілотниками, які потрапили туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на території України", – додав Бланар.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо раніше заявив про потребу визначити, "хто контролював безпілотники", які у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Надвечір 10 вересня у Польщі знайшли місце падіння вже десяти російських безпілотників, які вночі залетіли у повітряний простір країни – приблизно половину від загальної кількості.