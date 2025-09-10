Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про потребу визначити, "хто контролював безпілотники", які у ніч проти 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

Про це він написав у дописі у Facebook, передає "Європейська правда".

Фіцо заявив, що порушення повітряного простору Польщі "є серйозним інцидентом, який може мати далекосяжні наслідки", а відтак "надзвичайно важливо об'єктивно визначити, чи було це навмисним чи випадковим, і хто контролював безпілотники".

"Я висловлюю свою солідарність з Польщею та пропоную свою співпрацю у пошуку всіх необхідних відповідей", – написав він.

Словацький прем’єр запевнив, що "не піддасться на провокації політичних ігор або антиурядових і антисловацьких ЗМІ".

"Я отримую інформацію виключно з відповідних джерел. Наразі ці джерела дозволяють мені зайняти лише вищезазначену позицію. Якщо буде підстава, я зміню або доповню свою позицію, суворо дотримуючись принципів міжнародного права", – зазначив він.

За словами Фіцо, порушення повітряного простору Польщі та здатність польських збройних сил реагувати на це є "суворим дзеркалом для словацьких опозиційних політиків, які безкоштовно передали всю систему протиповітряної оборони Україні без адекватної компенсації".

"Замість того, щоб визнати свою провину за цей військовий саботаж проти Словаччини, вони бігають по ЗМІ, як безголові курки, доводячи, що здатні лише приносити нещастя Словаччині", – додав він.

Зазначимо, глава уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що "інцидент" з російськими дронами у Польщі доводить: угорська політика закликів до "миру" у війні між Україною та Росією є правильною.

Нагадаємо, сім безпілотників знайдено в Польщі після нічної атаки Росії, також були знайдені залишки однієї ракети.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни.

А речник польського уряду Адам Шлапка заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору на тлі атаки російських дронів на територію країни.