Глава МИД Словакии: хочу верить, что дроны, упавшие в Польше, должны были оказаться в Украине

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар назвал падение дронов в Польше эскалацией и выразил надежду, что эти дроны "должны были оказаться на территории Украины".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TASR.

В беседе с журналистами перед заседанием правительства Словакии в среду Бланар назвал нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками серьезным ухудшением и эскалацией ситуации.

"Мы выражаем свою абсолютную солидарность и в то же время поддерживаем консультации, которые Польша начала в соответствии со статьей 4 НАТО", – сказал он.

Главный дипломат Словакии призвал к мирным переговорам, которые начал президент США Дональд Трамп, и к установлению мира.

"Я хочу верить, что беспилотники, проникшие на территорию Польши, были беспилотниками, которые попали туда не для того, чтобы атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", – добавил Бланар.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявил о необходимости определить, "кто контролировал беспилотники", которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

К вечеру 10 сентября в Польше нашли место падения уже десяти российских беспилотников, которые ночью залетели в воздушное пространство страны – примерно половину от общего количества.