Во Франции задержали подозреваемого в нападении с ножом в колледже

На юге Франции задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом в колледже садоводства, в результате чего пострадали два человека.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В среду, 10 сентября, полиция города Антиб, расположенного на Лазурном берегу между Ниццей и Каннами, арестовала мужчину, который мог ранить ножом учителя и ученика в колледже садоводства.

"Нападавший арестован, он больше не представляет угрозы", – заявил представитель полиции.

Полиция сообщила, что нападавший был бывшим учеником школы, но не смогла предоставить подробную информацию о его мотивах.

Перед этим стало известно о задержании еще двух подростков, которые могли готовить исламистский теракт – в дополнение к парню, задержанному на прошлой неделе.

Напомним, также во Франции 10 сентября проходят массовые демонстрации и блокады дорог. Из-за инцидентов во время этих протестов задержали уже более 200 человек.