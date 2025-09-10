Франция: свиные головы к мечетям подбросили иностранцы, сбежавшие из страны

Прокуратура Парижа поделилась первыми результатами расследования инцидента накануне, когда к мечетям нескольких французских городов подбросили свиные головы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Французские прокуроры сказали, что свиные головы были оставлены возле мечетей "лицами иностранной национальности, которые немедленно покинули территорию, с явным намерением вызвать беспорядки в стране".

Следователи также получили информацию от фермера из Нормандии, который сказал, что двое неизвестных купили у него десять свиных голов и передвигались на автомобиле с, вероятно, сербскими номерами.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как эти двое неизвестных, прибывшие в Париж на автомобиле, "оставили головы перед несколькими мечетями". После этого они пересекли границу в направлении Бельгии.

Девять свиных голов – животное, которое считается нечистым в исламе – были обнаружены во вторник утром перед мечетями Парижа и парижского региона, что вызвало возмущение.

Напомним, весной 2025 года молодой человек убил верующего в мечети на юге Франции.