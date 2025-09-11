Чехия готова отправить в Польшу три вертолета с военными для борьбы с дронами РФ

Чехия готова отправить в Польшу три вертолета подразделения специальных операций, чтобы помочь польской армии в защите от дронов, действующих на малых высотах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует польское издание Onet.

О таком предложении стало известно после телефонного разговора министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой.

"Польша – наш близкий и надежный союзник, поэтому я считаю нашу помощь абсолютно естественной. Важно, чтобы помощь поступила быстро, чтобы мы дали России понять, что мы едины. Мы готовы отправить подразделение в течение нескольких дней", – подчеркнула министр обороны Чехии.

В Польшу должны быть отправлены три модернизированных вертолета для специальных операций Ми-171Ш, известные также под натовским кодом Hip-L.

Численность чешских военных, которые поедут в Польшу, будет определяться в соответствии с актуальной ситуацией и логистическими возможностями, но не превысит 150 человек.

Согласно действующему законодательству, отправка чешских военных за границу требует согласия парламента.

Миссия в Польше должна действовать в рамках мандата 2024 года, который распространяется на 2025-2026 годы. В его рамках армия может отправить всего до 2 тысяч военнослужащих для усиления обороны восточной границы НАТО в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Сейчас чешские военные по этому мандату находятся в Словакии, Литве и Латвии.

СМИ сообщали, что Польша попросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защититься от российских дронов.

В Польше говорят, что Швеция срочно отправит в страну средства ПВО и самолеты после беспрецедентного вторжения российских дронов ночью 10 сентября.

