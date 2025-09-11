В Польше говорят, что в разговоре с Навроцким Трамп обещал увеличение военного присутствия США

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач рассказал о разговоре Кароля Навроцкого с американским коллегой Дональдом Трампом и обещании увеличения присутствия сил США в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

По словам Пшидача, разговор Трампа с Навроцким был очень хорошим. "Президент Навроцкий подробно рассказал, что именно произошло в Польше (...) В ответ он услышал твердые заверения со стороны американской стороны относительно союзнической солидарности", – сказал он.

Пшидач сообщил, что Трамп подчеркивал, что США поддерживают Польшу в защите ее территории. "Америка твердо подтверждает свою приверженность союзной поддержке Польши. В этом смысле президент Трамп сказал: "Мы с Польшей, мы связаны союзом, и поляки, не бойтесь ничего, если что-то угрожает вашей безопасности, то надо реагировать", – сообщил он.

По словам Пшидача, Трамп также похвалил способности польских солдат, их реакцию и решение сбить российские дроны. Премьер Польши Дональд Туск ранее сообщил, что военные предварительно насчитали 19 нарушений воздушного пространства страны. СМИ неофициально говорят о более 20 БпЛА. По словам Туска, польские военные с помощью голландских коллег сбили четыре дрона.

Пшидач также отметил, что есть возможность для увеличения количества американских войск в Польше, но это требует конкретных действий, в частности привлечения министерств обороны и иностранных дел.

"Дональд Трамп говорил также о возможности увеличения американского военного присутствия в Польше", – рассказал Пшидач.

На вопрос, прозвучали ли из уст Трампа слова, осуждающие Путина, Пшидач ответил, что весь разговор велся тайно, поэтому он не может передать его в деталях. Он добавил, что и одна, и другая сторона указывали на позицию Владимира Путина как агрессивную.

Президент Польши Кароль Навроцкий накануне рассказал, что поговорил с американским визави Дональдом Трампом о нарушении воздушного пространства в ночь на среду.