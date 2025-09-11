Укр Рус Eng

Президент Финляндии почтил в Киеве память павших украинских защитников

Новости — Четверг, 11 сентября 2025, 12:16 — Кристина Бондарева

Президент Финляндии Александр Стубб в Киеве почтил вместе с президентом Владимиром Зеленским память павших украинских защитников и защитниц.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Глава государства опубликовал фото со Стуббом у Стены памяти в Киеве.

"С благодарностью и уважением храним память о каждом павшем воине. Вечная и светлая память всем, кто погиб, защищая нашу независимость, наших людей", – написал Зеленский.

 

Президент Финляндии Александр Стубб прибыл в четверг с визитом в Украину.

В ведомстве финского президента отметили, что Стубб в Киеве обсудит с Зеленским текущую ситуацию в Украине, усилия по прекращению незаконной захватнической войны России и поддержку Украины со стороны Финляндии.

Там напомнили, что Финляндия работает в рамках "коалиции решительных" и участвует в подготовке мер по безопасности, которые сейчас разрабатываются.

Ранее Стубб заявлял, что Россия применяет свою типичную тактику на переговорах, требуя невозможного.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Зеленский
Реклама: