У Румунії пройдуть навчання НАТО, на яких імітуватимуть напад на одного з союзників

У Румунії пройдуть військові навчання за участю 5 000 солдатів, під час яких буде імітовано напад на країну-члена НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

НАТО організовує величезні навчання в Румунії, в яких беруть участь 5 000 солдатів. Це навчання, під час яких імітуватиметься напад на країну НАТО і, побічно, допомога, яку надають члени Альянсу.

Перші іноземні війська прибудуть до Румунії з понеділка, і протягом місяця на дорогах країни можна буде побачити багато бронетехніки і танків, які попрямують до районів, де відбуватимуться навчання.

Ці навчання відбуватимуться у військових частинах у містах Чинку, Богата, Смірдан або Капу Мідія.

Були обрані всі ключові райони Румунії, щоб військові підготувалися до захисту кожної ділянки румунського кордону.

Крім румунських солдатів, на ці навчання прибудуть солдати з Франції, Бельгії, Іспанії, Люксембургу та Португалії. Вони привезуть відповідну військову техніку. Йдеться про бронетранспортери, танки або ракетні установки. Вони залишаться в країні до кінця листопада.

Це будуть місяці тренувань, і мета надзвичайно важлива для майбутнього східного флангу.

У вівторок, 2 вересня, Литва розпочала військові навчання "Громовий удар", в яких візьмуть участь близько 17 тисяч литовських та союзних військовослужбовців напередодні військових навчань "Запад", запланованих Росією та Білоруссю на кінець цього місяця.

Цього ж дня у Польщі розпочались найбільші для країни військові маневри серед запланованих на 2025 рік.