В Румынии пройдут учения НАТО, на которых будут имитировать нападение на одного из союзников
В Румынии пройдут военные учения с участием 5 тысяч солдат, во время которых будет имитировано нападение на страну-члена НАТО.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.
НАТО организует огромные учения в Румынии, в которых принимают участие 5 000 солдат. Это учения, во время которых будет имитироваться нападение на страну НАТО и, косвенно, помощь, которую оказывают члены Альянса.
Первые иностранные войска прибудут в Румынию с понедельника, и в течение месяца на дорогах страны можно будет увидеть много бронетехники и танков, которые направятся в районы, где будут проходить учения.
Эти учения будут проходить в военных частях в городах Чинку, Богата, Смирдан или Капу Мидия.
Были выбраны все ключевые районы Румынии, чтобы военные подготовились к защите каждого участка румынской границы.
Кроме румынских солдат, на эти учения прибудут солдаты из Франции, Бельгии, Испании, Люксембурга и Португалии. Они привезут соответствующую военную технику. Речь идет о бронетранспортерах, танках или ракетных установках. Они останутся в стране до конца ноября.
Это будут месяцы тренировок, и цель чрезвычайно важна для будущего восточного фланга.
Во вторник, 2 сентября, Литва начала военные учения "Громовой удар", в которых примут участие около 17 тысяч литовских и союзных военнослужащих накануне военных учений "Запад", запланированных Россией и Беларусью на конец этого месяца.
В этот же день в Польше начались крупнейшие для страны военные маневры среди запланированных на 2025 год.