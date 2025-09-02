Литва розпочала масштабні військові навчання

У вівторок, 2 вересня, Литва розпочала військові навчання "Громовий удар", в яких візьмуть участь близько 17 тисяч литовських та союзних військовослужбовців напередодні військових навчань "Запад", запланованих Росією та Білоруссю на кінець цього місяця.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

За даними Збройних сил країни, навчання "Громовий удар" об'єднають багато дрібніших навчань, запланованих у Литві.

Двомісячні навчання відбуватимуться на військових полігонах та в цивільних умовах. Військові конвої будуть рухатися по дорогах країни, військові літаки будуть літати над ними. На навчаннях будуть використовуватися симулятори та звукове обладнання.

"Наша мета – зосередити військову підготовку на забезпеченні того, щоб всі підрозділи досягли і підтримували готовність до виконання завдань плану збройної оборони країни", – заявив командувач армії Литви Раймундас Вайкшнорас.

За словами військових, навчання безпосередньо пов'язані з реальними планами оборони та підготовкою до їх реалізації. Командування Збройних сил, штаби підрозділів і установ Збройних сил, військові підрозділи і війська, а також військові командири і місцеві органи влади будуть навчатися плануванню і виконанню завдань збройної оборони.

До військових навчань, які заплановані на вересень і жовтень, будуть входити чотири навчання меншого масштабу, а також щорічні навчання литовської армії, такі як "Інженерний грім-2025", "Залізний вовк-2025 II" і "Сильний гриф-2025".

Навчання охоплюватимуть період, протягом якого Росія та Білорусь готуватимуться до навчань "Запад", проводитимуть їх та завершуватимуть.

Цього ж дня у Польщі розпочались найбільші для країни військові маневри серед запланованих на 2025 рік.

Вайкшнорас заявив, що з наближенням спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025" в країнах Балтії та Польщі будуть зосереджені близько 40 тисяч військовослужбовців.

Литва запровадила обмеження на користування частиною свого повітряного простору перед навчаннями "Запад-2025".