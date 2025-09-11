Італія хоче змусити Путіна до мирних переговорів за допомогою санкцій

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у верхній палаті парламенту, що необхідно запровадити нові санкції, щоб чинити тиск на президента Росії Владіміра Путіна з метою проведення переговорів про припинення війни в Україні.

Слова італійського міністра, як пише "Європейська правда", передає агентство Reuters.

"Необхідно посилити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Ми повинні зробити це, використовуючи всі засоби, що є в нашому розпорядженні, щоб перешкодити фінансуванню його військової машини. Це включає нові санкції", – заявив в Сенаті Італії Антоніо Таяні, який також є віцепрем'єр-міністром в уряді Джорджі Мелоні.

За його словами, у Брюсселі триває робота над тим, щоб "якомога швидше досягти згоди щодо 19-го пакета санкцій, який матиме істотний вплив на фінансові потоки".

Агентство пише, що США та Європейський Союз намагаються координувати свої зусилля.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила в середу, що ЄС розглядає можливість швидшої відмови від російських викопних палив, готуючи нові санкції.

Очікується, що цього року ЄС закупить близько 13% газу в Росії, але він веде переговори щодо законодавчих пропозицій, щоб припинити імпорт російської нафти і газу до 1 січня 2028 року.

Напруженість між Росією та Заходом різко зросла після вторгнення російських безпілотників на територію Польщі.

Таяні також в Сенаті повторив пропозицію Італії про поширення взаємної оборони НАТО на Україну без надання їй повного членства в Альянсі, як спосіб забезпечити їй гарантії безпеки в разі укладення мирної угоди.

"Відправною точкою є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні скористатися підтримкою всіх своїх партнерів, включаючи США, у разі повторного нападу", – сказав Таяні.

Нагадаємо, вчора президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови розповіла президенту України Володимиру Зеленському про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив у неділю, 7 вересня, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії, що дозволяє припустити, що він знаходиться на межі посилення санкцій проти Москви або покупців її нафти через війну в Україні.

А спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні провів перемовини з американською стороною щодо координації санкції проти Росії.