Италия хочет заставить Путина к мирным переговорам с помощью санкций

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в верхней палате парламента, что необходимо ввести новые санкции, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина с целью проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

Слова итальянского министра, как пишет "Европейская правда", передает агентство Reuters.

"Необходимо усилить давление на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров. Мы должны сделать это, используя все средства, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы помешать финансированию его военной машины. Это включает новые санкции", – заявил в Сенате Италии Антонио Таяни, который также является вице-премьер-министром в правительстве Джорджи Мелони.

По его словам, в Брюсселе продолжается работа над тем, чтобы "как можно быстрее достичь соглашения по поводу 19-го пакета санкций, который окажет существенное влияние на финансовые потоки".

Агентство пишет, что США и Европейский Союз пытаются координировать свои усилия.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в среду, что ЕС рассматривает возможность более быстрого отказа от российских ископаемых видов топлива, готовя новые санкции.

Ожидается, что в этом году ЕС закупит около 13% газа в России, но он ведет переговоры по законодательным предложениям, чтобы прекратить импорт российской нефти и газа до 1 января 2028 года.

Напряженность между Россией и Западом резко возросла после вторжения российских беспилотников на территорию Польши.

Таяни также в Сенате повторил предложение Италии о распространении взаимной обороны НАТО на Украину без предоставления ей полного членства в Альянсе, как способ обеспечить ей гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения.

"Отправной точкой является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине воспользоваться поддержкой всех своих партнеров, включая США, в случае повторного нападения", – сказал Таяни.

Напомним, вчера президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора рассказала президенту Украины Владимиру Зеленскому о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 7 сентября, что готов перейти ко второй фазе санкций против России, что позволяет предположить, что он находится на грани усиления санкций против Москвы или покупателей ее нефти из-за войны в Украине.

А специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан в понедельник, 8 сентября, в Вашингтоне провел переговоры с американской стороной по координации санкций против России.