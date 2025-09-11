Київ попросив Словаччину відмовитись від "недоречних сумнівів" щодо дронів РФ

У МЗС України прокоментували висловлювання глави МЗС Словаччини Юрая Бланара щодо російських дронів у Польщі, які поширились у пресі та викликали обурення серед словацької опозиції та громадськості.

Як пише "Європейська правда", коментар надав журналістам речник МЗС Георгій Тихий у відповідь на прохання ЗМІ прокоментувати заяву Бланара.

Напередодні словацькі ЗМІ поширили заяву Бланара, цитуючи такі його слова: "Я хочу вірити, що безпілотники, які проникли на територію Польщі, були безпілотниками, які потрапили туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на території України".

Тихий наголосив, що в повітряний простір Польщі залетіла велика кількість російських дронів – і "це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри".

"Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим – це абсолютно свідома ескалація з боку Росії", – відзначив речник.

Він додав, що саме як свідому ескалацію РФ цей інцидент характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах.

"Закликаємо словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви недоречними сумнівами та визнати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося б вірити". Це реальність російської агресії, яка загрожує всій Європі, та яку Путін уже намагається розширити за межі України", – підкреслив Тихий.

Кожен адекватний європейський уряд, додав він, має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію.

"Принагідно нагадуємо, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети ані по Польщі, ані по Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні", – відзначив Тихий.

Варто зазначити, що заява Бланара про дрони у Польщі обурили словацьку опозицію і громадськість.

