Слова глави МЗС Словаччини про дрони у Польщі обурили словацьку опозицію і громадськість

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар у середу викликав суперечки, припустивши, що російські безпілотники, які перетнули польську територію, швидше за все, призначалися для України, а не Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

"Я хочу вірити, що безпілотники, які проникли на територію Польщі, були безпілотниками, які потрапили туди не для того, щоб атакувати Польщу, а мали опинитися на території України",– сказав він у відповідь на вторгнення російських безпілотників над Польщею в середу.

Його незграбна заява обурила як громадськість, так і опозицію, яка нещодавно оголосила, що відновить масові антиурядові протести, які були призупинені на кілька місяців.

Колишній міністр закордонних справ Іван Корчок звинуватив Бланара у "втраті зв'язку з реальністю", водночас прем'єр-міністр Роберт Фіцо і міністр оборони Роберт Каліняк назвали порушення повітряного простору серйозним інцидентом, який потребує розслідування, але не стали прямо звинувачувати Росію.

"Абсолютно необхідно об'єктивно оцінити, чи було це навмисним або випадковим, і під чиїм контролем перебували безпілотники", – сказав Фіцо у своїй заяві.

Впливовий депутат від партії Smer Тібор Гашпар додав, що він не вважає, що "в інтересах Росії нападати на будь-яку країну ЄС".

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.

