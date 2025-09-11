Киев попросил Словакию отказаться от "неуместных сомнений" относительно дронов РФ

В МИД Украины прокомментировали высказывания главы МИД Словакии Юрая Бланара о российских дронах в Польше, которые распространились в прессе и вызвали возмущение среди словацкой оппозиции и общественности.

Как пишет "Европейская правда", комментарий предоставил журналистам спикер МИД Георгий Тихий в ответ на просьбу СМИ прокомментировать заявление Бланара.

Накануне словацкие СМИ распространили заявление Бланара, цитируя его слова: "Я хочу верить, что беспилотники, проникшие на территорию Польши, были беспилотниками, которые попали туда не для того, чтобы атаковать Польшу, а должны были оказаться на территории Украины".

Тихий подчеркнул, что в воздушное пространство Польши залетело большое количество российских дронов – и "это факт эмпирической действительности, который не требует веры".

"Такое массированное пересечение границы российскими дронами не могло быть случайным – это абсолютно сознательная эскалация со стороны России", – отметил спикер.

Он добавил, что именно как сознательную эскалацию РФ этот инцидент характеризуют в Польше и других странах-партнерах.

"Призываем словацкую сторону не снимать ответственность с Москвы неуместными сомнениями и признать реальность такой, какая она есть, а не такой, в которую "хотелось бы верить". Это реальность российской агрессии, которая угрожает всей Европе и которую Путин уже пытается расширить за пределы Украины", – подчеркнул Тихий.

Каждое адекватное европейское правительство, добавил он, должно сейчас думать над тем, как вместе с Украиной остановить Россию и завершить войну, а не над тем, как оправдывать российскую эскалацию.

"Попутно напоминаем, что Россия не имеет никакого права запускать дроны и ракеты ни по Польше, ни по Украине, Словакии или любой другой стране", – отметил Тихий.

Стоит отметить, что заявление Бланара о дронах в Польше возмутило словацкую оппозицию и общественность.

Читайте также: Новая ступень войны. Что является целью РФ и почему НАТО не считает "нападением" атаку дронов на Польшу.