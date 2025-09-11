Сейм Латвии предлагает закрыть границы с РФ и Беларусью на время учений "Запад"

В четверг, 11 сентября, Сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на официальный сайт Сейма страны.

За передачу проекта решения о полном закрытии границ Латвии с РФ и Беларусью на время военных учений "Запад" в комитет национальной безопасности проголосовали 70 депутатов, 13 – против, еще один воздержался.

Поэтому его направили на рассмотрение Комиссии по нацбезопасности.

В карточке проекта решения отметили, что именно во время совместных военных учений, проведенных обеими странами в 2022 году, Россия начала полномасштабную войну против Украины.

"Ближайшим союзником России в этой преступной войне является Беларусь, с территории которой Россия также проводит свои военные операции", – заявили латвийские депутаты.

Они напомнили о "недавнем акте агрессии против Польши, заключавшемся во вторжении дронов с территории Беларуси на территорию" страны и отметили, что он считается "беспрецедентным нарушением воздушного пространства".

"Такой тип атаки, который представлял реальную угрозу для граждан Польши и ЕС, является беспрецедентным со стороны России на территории государства-члена НАТО и четко демонстрирует расширение российской агрессии", – подчеркнули в заявлении.

В связи с этим Сейм Латвии решил поручить премьер-министру страны "немедленно принять решение Кабинета министров о полном закрытии границы Латвии с Россией и Беларусью во время учений "Запад".

"Министерство обороны должно принять дополнительные меры безопасности, чтобы точно и своевременно реагировать на все виды угроз безопасности", – подытожили они.

Отметим, Латвия – не единственная страна, которая решается на такой шаг. Известно, что Польша полностью закроет границу с Беларусью с вечера 11 сентября из-за военных учений "Запад", такое решение приняли еще до инцидента с БпЛА.

А президент Литвы предположил, что в период учений "Запад" могут быть провокации или вторжение дронов на территорию соседних стран. После инцидента 10 сентября Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.