В Англії заарештували чоловіка за підозрою в підпалі офісу депутатки

В Англії заарештували чоловіка, який може бути причетний до пожежі в офісі депутатки від Лейбористської партії Шарон Годжсон.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Пожежна та рятувальна служба графства Тайн-енд-Вір була викликана до виборчого офісу Годжсон у Гейтсхеді Південному трохи після півночі в четвер, 11 вересня.

Представник поліції повідомив, що 20-річний чоловік був заарештований за підозрою у злочинному пошкодженні майна та підпалі і залишається під вартою.

На фотографіях видно, що офіс виборчого округу згорів, а дах зруйновано.

Фото: Politico

"Ми не будемо коментувати чи спекулювати, поки триває поліцейське розслідування; ми чітко розуміємо, що в нашому суспільстві немає місця для такого роду насильства", – заявив речник Годжсон.

Нагадаємо, 8 травня спалахнув автомобіль, який Стармер торік продав своєму сусіду. Пожежа сталася на вулиці Кентіш Таун, де Стармер проживав до того, як став прем’єром і переселився на Даунінг-Стріт.

Потім 11 травня сталась невелика пожежа перед дверима будинку в Іслінгтоні, що також має певний зв’язок зі Стармером. Вранці 12 травня сталася пожежа при вході у будинок, де Стармер проживав до прем’єрства – наскільки відомо BBC, зараз його орендує родичка Стармера.

У зв’язку з цими інцидентами у Британії заарештували 21-річного Романа Лавриновича, якому було пред'явлено три звинувачення в підпалі з метою створення загрози життю людей, 26-річного громадянина Румунії Станіслава Карпюка, який був звинувачений у змові з метою підпалу з метою створення загрози життю людей, а також третього – 34-річного українця Петра Починка, який був звинувачений у змові з метою підпалу з наміром заподіяти шкоду життю людей.