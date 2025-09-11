В Англии арестовали мужчину, который может быть причастен к пожару в офисе депутата от Лейбористской партии Шарон Ходжсон.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Пожарная и спасательная служба графства Тайн-энд-Вир была вызвана в избирательный офис Ходжсон в Гейтсхеде Южном чуть после полуночи в четверг, 11 сентября.

Представитель полиции сообщил, что 20-летний мужчина был арестован по подозрению в преступном повреждении имущества и поджоге и остается под стражей.

На фотографиях видно, что офис избирательного округа сгорел, а крыша разрушена.

Фото: Politico

"Мы не будем комментировать или спекулировать, пока продолжается полицейское расследование; мы четко понимаем, что в нашем обществе нет места для такого рода насилия", – заявил представитель Ходжсон.

Напомним, 8 мая вспыхнул автомобиль, который Стармер в прошлом году продал своему соседу. Пожар произошел на улице Кентиш Таун, где Стармер проживал до того, как стал премьером и переселился на Даунинг-Стрит.

Затем 11 мая произошел небольшой пожар перед дверью дома в Ислингтоне, что также имеет определенную связь со Стармером. Утром 12 мая произошел пожар при входе в дом, где

Стармер проживал до премьерства – насколько известно BBC, сейчас его арендует родственница Стармера.

В связи с этими инцидентами в Британии арестовали 21-летнего Романа Лавриновича, которому было предъявлено три обвинения в поджоге с целью создания угрозы жизни людей, 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, который был обвинен в заговоре с целью поджога с целью создания угрозы жизни людей, а также третьего – 34-летнего украинца Петра Починка, который был обвинен в заговоре с целью поджога с намерением причинить вред жизни людей.