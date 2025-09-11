Сикорский: нам нужна "многоуровневая" ПВО для противодействия российским БПЛА

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польше после инцидента 10 сентября нужно будет позаботиться о многоуровневой системе ПВО, на основе опыта Украины, чтобы эффективно противодействовать российским беспилотникам в случае новых инцидентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью американскому PBS.

Сикорский повторил, что со всеми обстоятельствами атаки трудно представить, что это могло произойти случайно.

Ведущий спросил, что могло быть целью такой провокации со стороны России – испытать оборону Польши, реакцию сил НАТО или еще что-то.

"Россияне как раз начинают большие учения „Запад" у наших границ, и да, это могла быть "проверка". Но в таком случае эта проверка завершилась положительно для нас – потому что мы сбили дроны. Возможно, они хотели также запугать, возможно – повлиять на наше инфопространство, потому что "кинетическая" операция сопровождалась масштабной информационной кампанией", – отметил Сикорский.

Его переспросили, считает ли он реакцию польских и союзных сил эффективной.

"Она была эффективной. Но F-16 и F35 – не самый „экономичный" способ бороться с "роями дронов". Нам нужна многоуровневая оборона против этого нового российского метода. Ее следует создать на основе опыта, полученного во время агрессии России против Украины", – сказал глава МИД Польши.

Напомним, польскую границу пересекли по меньшей мере 19 беспилотников, из них сбили четыре. По последним данным, в разных районах страны нашли обломки 15 аппаратов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Этот вопрос был темой его разговора с Сикорским, однако последний подчеркнул, что решений по этому вопросу не принималось.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что интеграция Украины с ее боевым опытом в "восточный щит ПВО" Европы могла бы быть эффективным решением для защиты неба над Украиной и западными соседями России и Беларуси.