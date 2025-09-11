Среди освобожденных в Беларуси политзаключенных – сотрудник делегации ЕС в Минске

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что в рамках освобождения режимом Александра Лукашенко в Беларуси более 50 политзаключенных, на свободу вышел сотрудник делегации ЕС в Минске.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 11 сентября, сотрудник делегации ЕС в Минске был освобожден из-под ареста в Беларуси.

"Это большое облегчение. Я радуюсь вместе с его семьей и друзьями. Хочу поблагодарить наших американских партнеров за их усилия и активное участие в содействии его освобождению", – написала Каллас.

Как известно, в этот день режим Лукашенко освободил 52 политзаключенных – все они уже пересекли белорусскую границу и находятся в Литве.

Президент Литвы на пресс-конференции заявил, что среди освобожденных заключенных – "оппозиционеры, журналисты, участники протестов, граждане иностранных государств, которые находились в белорусских тюрьмах".

Также стало известно, что США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Напомним, Трамп заявил о "замечательной беседе с очень уважаемым" Лукашенко 15 августа – перед своей встречей с Владимиром Путиным на Аляске.