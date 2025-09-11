Швеція викликала посла Росії через падіння російських дронів у Польщі
Міністерство закордонних справ Швеції в четвер викликало посла Росії у звʼязку з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками напередодні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у шведському уряді.
Під час виклику до МЗС Швеції російському послу висловили протест проти порушення Росією повітряного простору Польщі 10 вересня, ідеться в повідомленні.
Також шведська сторона підкреслила право Польщі на захист своєї територіальної цілісності та повітряного простору й засудила продовження агресії Росії проти України.
"Швеція надає повну підтримку Польщі як союзнику по НАТО та члену ЄС. Порушення з боку Росії є неприйнятними і становлять загрозу для безпеки Європи", – заявила шведська міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард.
Крім Чехії, керівників російських посольств також викликали Іспанія, Нідерланди та Чехія.
Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.
