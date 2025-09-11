Швеція викликала посла Росії через падіння російських дронів у Польщі

Міністерство закордонних справ Швеції в четвер викликало посла Росії у звʼязку з порушенням польського повітряного простору російськими безпілотниками напередодні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у шведському уряді.

Під час виклику до МЗС Швеції російському послу висловили протест проти порушення Росією повітряного простору Польщі 10 вересня, ідеться в повідомленні.

Також шведська сторона підкреслила право Польщі на захист своєї територіальної цілісності та повітряного простору й засудила продовження агресії Росії проти України.

"Швеція надає повну підтримку Польщі як союзнику по НАТО та члену ЄС. Порушення з боку Росії є неприйнятними і становлять загрозу для безпеки Європи", – заявила шведська міністерка закордонних справ Марія Мальмер Стенергард.

Крім Чехії, керівників російських посольств також викликали Іспанія, Нідерланди та Чехія.

Нагадаємо, Польща після подій ночі 10 вересня обмежила авіарух вздовж кордону з Україною і Білоруссю. На цей час в різних регіонах країни знайшли уламки вже 15 БпЛА із близько двох десятків дронів, які перетнули кордон.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.