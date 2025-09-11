Швеция вызвала посла России из-за падения российских дронов в Польше

Министерство иностранных дел Швеции в четверг вызвало посла России в связи с нарушением польского воздушного пространства российскими беспилотниками накануне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в шведском правительстве.

Во время вызова в МИД Швеции российскому послу выразили протест против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября, говорится в сообщении.

Также шведская сторона подчеркнула право Польши на защиту своей территориальной целостности и воздушного пространства и осудила продолжение агрессии России против Украины.

"Швеция оказывает полную поддержку Польше как союзнику по НАТО и члену ЕС. Нарушения со стороны России являются неприемлемыми и представляют угрозу для безопасности Европы", – заявила шведский министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Кроме Чехии, руководителей российских посольств также вызвали Испания, Нидерланды и Чехия.

Напомним, Польша после событий ночи 10 сентября ограничила авиасообщение вдоль границы с Украиной и Беларусью. На данный момент в разных регионах страны нашли обломки уже 15 БПЛА из около двух десятков дронов, которые пересекли границу.

