Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Келлогом у Києві

Президент України Володимир Зеленський планує провести зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув у четвер до Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав кореспондентці телеканалу "Ми – Україна" в куларах Саміту перших леді та джентльменів у Києві.

На питання, чи планується в Зеленського зустріч із Келлогом, глава держави відповів: "Так, пізніше".

Плани зустрітись зі спецпредставником президента США підтвердив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Раніше "Європейська правда" дізналась, що Кіт Келлог прибув до української столиці у четвер. Водночас наразі не відомо, скільки днів тривати його візит до України.

Візит спецпредставника Трампа відбувається на тлі посилених російських ударів по українських регіонах, зокрема по столиці.

Напередодні ЗМІ писали, що падіння російських безпілотників на території Польщі застало Келлога в дорозі до цієї країни.

Востаннє Келлог відвідував Україну наприкінці серпня. Тоді він заявив, що дипломатична робота над гарантіями безпеки для України триває і є дуже складною.