Зеленский подтвердил, что встретится с Келлогом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который прибыл в четверг в Киев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал корреспонденту телеканала "Мы – Украина" в кулуарах Саммита первых леди и джентльменов в Киеве.

На вопрос, планируется ли у Зеленского встреча с Келлогом, глава государства ответил: "Да, позже".

Планы встретиться со спецпредставителем президента США подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Ранее "Европейская правда" узнала, что Кит Келлог прибыл в украинскую столицу в четверг. В то же время пока неизвестно, сколько дней продлится его визит в Украину.

Визит спецпредставителя Трампа происходит на фоне усиленных российских ударов по украинским регионам, в частности по столице.

Накануне СМИ писали, что падение российских беспилотников на территории Польши застало Келлога в пути в эту страну.

Последний раз Келлог посещал Украину в конце августа. Тогда он заявил, что дипломатическая работа над гарантиями безопасности для Украины продолжается и является очень сложной.