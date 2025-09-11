У Нідерландах хочуть зміцнити інфраструктуру на випадок війни

Уряд Нідерландів має намір зміцнити інфраструктуру по всій країні, щоб підготуватися до можливого військового конфлікту – зокрема укріпити мости і розширити залізничні платформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AD.

Міністр інфраструктури та водного господарства Норвегії Роберт Тіман і державний секретар міністерства Тьєррі Аартсен повідомили, що зміцнення інфраструктури покликане зробити країну "стійкою до війни".

Серед іншого, ідеться про те, як забезпечити можливість транспортування військової техніки з портів.

"Маємо довгі вантажні потяги довжиною 740 метрів. Якщо платформа закінчується до того, як потяг зупиниться, це створює проблему для завантаження обладнання", – сказав Аартсен.

Тіман наголосив на ризиках, пов'язаних із низькими віадуками та мостами, які потребують підсилення. Він сказав, що влада Нідерландів визначає понад 65 критичних інфраструктурних об'єктів, де потрібно негайно провести роботи.

Як приклад вразливості інфраструктури посадовці назвали підпал залізничних колій поблизу Схіпхола під час саміту НАТО.

"Можливо, нам потрібні додаткові захисні заходи, такі як додаткові контрольні пункти, щоб половина країни не зупинилася, якщо щось трапиться", – сказав Тіман.

Як повідомлялось, Нідерланди фіксують збільшення кількість цифрових атак з боку Росії, які спрямовані на підрив стабільності суспільства та створення відчуття тривоги.